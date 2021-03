Salernitana, Castori: "Stima e rispetto per un grande Brescia". Convocati: out in 4

E' molto carico Fabrizio Castori prima della partita contro il Brescia che sarà ultima chiamata per competere con le prime due della classe: "Non mi va di commentare gli altri risultati e non voglio pensare alla trasferta di Lecce. Sarebbe presuntuoso concentrarsi sul futuro se perdiamo punti nel presente. La Salernitana sa perfettamente che il Brescia è una diretta concorrente e una squadra molto forte, imbottita di calciatori che militavano in serie A e che hanno conquistato quattro vittorie di fila senza subire gol. C'è stima e rispetto, mi aspetto una partita ad alta intensità in cui non dovremo perdere i nostri riferimenti e quelle caratteristiche come corsa e determinazione che ci hanno permesso di colmare il gap con avversarie più forti. Non vi dò indicazioni anticipate sulla formazione, anche perchè voglio che tutti i giocatori stiano sulla corda fino a quando non scenderemo in campo. Si rischia di perdere adrenalina, sarebbe un peccato". Castori parla della classifica: "Il Lecce sta facendo bene, ma è una squadra attrezzata per vincere come Empoli e Monza. Noi pensiamo a noi stessi, sapendo che domani è difficilissima ma che vincere farebbe la differenza. Mi fa stare tranquillo vedere una squadra che sta bene fisicamente, vuol dire che siamo pronti per le gare conclusive di un'annata intensa e in cui si gioca ogni tre giorni. Stavolta, però, tra la partita precedente e quella successiva sono passati cinque giorni e questo mi porterà a scegliere senza fare calcoli. Mi seccano le convocazioni in Nazionale perchè qualcuno avrebbe bisogno di riposare, ma non posso farci nulla". Infine ancora sul Brescia: "Fortissimi, giocano un buon calcio e hanno qualità. Sappiamo, però, che possiamo fargli gol. Cosa che non ci sta capitando da un po', ma è solo un momento e c'è serenità sotto questo aspetto. Conta stare bene in campo, il resto sarà una conseguenza".

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Brescia. Mancheranno il difensore Aya (che rientrerà dopo la sosta, a Lecce), il centrocampista Dziczek e l'esterno Lombardi. Senza dimenticare Antonucci, ormai fuori rosa. Occhio ai diffati: a rischio giallo ci sono Jaroszynski, Kiyine, Coulibaly, Djuric e Tutino, a caccia di un gol in contemporanea che manca dallo scorso dicembre. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.