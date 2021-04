Salernitana, Castori: "Venezia avversario veramente forte". Convocati: è emergenza

Il Venezia è un avversario in gran forma che lotta per la promozione alla massima serie. La squadra conosce bene le difficoltà della gara di domani, sarà una partita difficile e servirà una prestazione di livello per ottenere un risultato importante”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Venezia.

Il mister ha quindi concluso: “I ragazzi hanno lavorato intensamente durante la settimana e sono molto concentrati. La squadra conosce l’importanza di queste ultime partite ed è consapevole del momento della stagione e dell’obiettivo per cui si sta giocando”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Venezia. Recuperato in extremis Cedric Gondo, non saranno della partita i vari Lombardi, Dziczek, Guerrieri, Aya, Sy e Coulibaly.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino