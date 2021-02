Salernitana, Castori verso il rinnovo? Mezzaroma: "Certe cose avvengono naturalmente"

Quello che succederà in Serie B è ancora tutto da vedere, ma la Salernitana sta iniziando a programmare il futuro, partendo probabilmente dal rinnovo di mister Fabrizio Castori.

In merito a questo, come riferisce il Corriere dello Sport, il co-patron dei granata Marco Mezzaroma si è così espresso: "Certe cose avvengono quasi naturalmente. Mi sembra prematuro parlarne ora, ma il lavoro del tecnico è sotto gli occhi di tutti: ha dato una precisa identità alla squadra e i giocatori si rispecchiano nel loro allenatore. Per il rinnovo, quindi, non dovrebbe esserci alcun tipo di problema, siamo soddisfatti del mister".