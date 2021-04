Salernitana e il "rischio" Serie A. Lotito-Mezzaroma hanno trenta giorni per passare la mano

vedi letture

Se la non retroattività della nuova normativa della FIGC che impedisce ad una azienda di acquisire più di un club professionistico ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Salernitana di Claudio Lotito e Massimo Mezzaroma, con la squadra di Fabrizio Castori in piena lotta per la promozione diretta in Serie A rimane vivo l'eventualità di una contemporanea presenza nel medesimo campionato dei campani e della Lazio.

Su questo tema fa il punto Il Mattino oggi in edicola citando le normi vigenti che obbligherebbero i due imprenditori a passare la mano in uno dei due club entro trenta giorni. "L'articolo vigente, si legge, prescrive che ad uno stesso soggetto è vietato controllare più di un club professionistico direttamente o indirettamente, ovvero avere un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".