Salernitana in Serie A! Mezzaroma: "Quasi commosso. Il futuro? Non condivido le norme"

vedi letture

Salernitana in Serie a dopo più di un ventennio e dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano le parole di Marco Mezzaroma, co-proprietario del club campano: "Sono estremamente felice, ai limiti della commozione. So che Salerno sta impazzendo e la sensazione di aver dato un po' di gioia a tutti in un anno difficile è impagabile. Provo davvero grande soddisfazione. E me lo lasci dire: questa è anche la risposta a chi diceva che non volevamo andare in Serie A. Se ci pensavamo quando siamo venuti a Salerno nel 2011? Il percorso era quello. Ovviamente non sapevamo quanto tempo avremmo impiegato. Io l’ho sempre detto e sono contento che poi si sia verificato. La Serie A era l’obiettivo che avevamo in testa da sempre. E lo abbiamo ottenuto, anche se mettendoci un po' più di tempo".

Spazio poi al tema legato al futuro, con le norme federali che impongono alla coppia Lotito-Mezzaroma di cedere il club per incompatibilità con l'altro club della famiglia, la Lazio: "Non ho mai nascosto di non condividere una norma, quella sul vincolo di parentela, troppo restrittiva, ma la Federazione non l’ha modificata. Quindi, ne prendiamo atto e ragioneremo".