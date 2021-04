Salernitana-Frosinone 1-0, le pagelle: strepitoso Cicerelli, Novakovich assente

Salernitana-Frosinone 1-0

Marcatori: 55' Cicerelli (S)

Salernitana

Belec 6 – Serata abbastanza tranquilla per il portiere sloveno, che comunque si dimostra sempre attento.



Mantovani 6 – A tratti in sofferenza, dal suo lato il Frosinone si fa minaccioso, ma regge. Dal 46' Jaroszynski 5,5 - Sulla sua fascia si propone poco e commette alcuni falli evitabili, guadagnandosi un giallo pesante che lo costringerà a saltare l'Entella.

Gyombér 6 – Buona prova, ancora una volta, dello slovacco, che mura più volte le conclusioni di Novakovich e Brignola.

Veseli 6 – Ottima prova dell’albanese, che copre bene e dà una mano anche in fase di spinta.



Kupisz 6 – Sette polmoni per il centrocampista polacco, che cambia più volte ruolo nel corso della partita ma non smette di correre. Non brilla per qualità, ma è ovunque.

Coulibaly sv – Sfortunato il senegalese, costretto a lasciare il terreno dopo poco. Dal 18′ Capezzi 6,5 – Entra col giusto piglio e sbaglia pochissimo. Nella ripresa porta avanti tanti palloni e serve l'assist a Cicerelli per il vantaggio.

Di Tacchio 6 – Gara sporca del capitano, che chiude tutte le vie di passaggio recuperando diversi palloni.

Kiyine 5,5 - Parte bene, servendo alcuni palloni invitanti ai compagni, come il delizioso tocco sotto per Tutino. Cala vistosamente nella ripresa, eclissandosi. Dal 72' Djuric 5,5 - Non un ingresso convintissimo del gigante bosniaco, che non riesce mai a concludere.

Casasola 6 - Gara ordinata del laterale argentino, che viene subito dirottato a destra. All'inizio fatica e non poco a contenere Zampano, poi prende le contromisure e non rischia più niente.

Anderson 5,5 - Da lui ci si aspettava un cambio di passo e qualche giocata di qualità, ma non riesce ad accendere la luce nella squadra di Castori. Dal 46' Cicerelli 7,5 - Decide la gara con un gol tanto bello quanto pesante. Quando pigia sull'acceleratore è incontenibile e sfiora la doppietta con un'altra fantastica pennellata.

Tutino 6 - Costante riferimento offensivo dei granata, dà profondità e guadagna tanti falli. All'inizio manda in porta Anderson, poi costringe al giallo i suoi marcatori.

Frosinone

Bardi 6 - Incolpevole sul gol, ma grande reattività sulle conclusioni di Tutino e Casasola nel primo tempo. Ingenuo in occasione della punizione in area, che comunque neutralizza bene.

Brighenti 5,5 - Tanta corsa, poca precisione. Ci prova a più riprese anche su corner, ma senza andare a bersaglio. Dall'85' D'Elia sv

Szyminski 5,5 - Talvolta in sofferenza sui tagli di Kiyine e Anderson, rischia la frittata nel primo tempo con un retropassaggio suicida che porta alla punizione in area.

Capuano 6 - Il migliore della difesa, tiene a bada Tutino senza concedere troppo.

Zampano 5,5 - Gara dai due volti per il laterale di Grosso, che parte alla grande creando non pochi grattacapi alla retroguardia granata, prima di andare in enorme sofferenza nella ripresa sullo scatenato Cicerelli.

Gori 6 - Pragmatico e senza fronzoli, si fa sentire in mezzo al campo. Accorcia, copre, rattoppa, anche se talvolta troppo ruvido. Dal 58' Rohden 5,5 - Ingresso impalpabile.

Carraro 5 - Non entra mai veramente in partita e fatica a dettare i tempi. Evanescente.

Kastanos 6,5 - Il migliore degli uomini di Grosso. Dialoga spesso con le punte e trova corridoi invitanti per i compagni. Tanta qualità al servizio della squadra.

Brignola 5,5 - Si sbatte e parte col piede sull'acceleratore, ma retroguardia granata gli concede poco e gli sporca tutte le conclusioni. Mai realmente pericoloso. Dal 77' Parzyszek sv

Novakovich 4,5 - Totalmente annullato dalla difesa di casa, tocca pochissimi palloni ed è sempre in ritardo. Nel primo tempo in almeno due occasioni perde l'attimo, sciupando due potenziali occasioni. Dal 57' Iemmello 6 - Entra con lo spirito giusto, segnalandosi subito per una conclusione al volo.

Vitale 5 - E' fuori ruolo e si vede. Fatica a trovare collocazione in campo e perde diversi palloni. Dal 46' Ciano 6 - Prova a far valere la sua qualità per scuotere la squadra. Alcune invenzioni valide, ma predica nel deserto.