Salernitana, non solo Djuric. Coi procuratori del bosniaco si parlerà anche di Manneh

I prossimi saranno giorni decisivi per la permanenza del centravanti Milan Djuric alla Salernitana. Secondo quanto riferito da Il Mattino nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un nuovo incontro fra la società e i procuratori del bosniaco per parlare del prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022, per chiudere una trattativa che va avanti da alcuni mesi e che dovrebbe chiudersi con una fumata bianca. Durante questi colloqui si parlerà però anche di un altro calciatore: si tratta di Kalifa Manneh, esterno offensivo classe ‘98 in scadenza con il Catania che potrebbe approdare a Salerno a parametro zero la prossima estate.