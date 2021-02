Salernitana, Tutino: "Il mio obiettivo è quello di giocare in A con questa squadra"

vedi letture

L’attaccante della Salernitana, Gennaro Tutino, è intervenuto nel corso della trasmissione “Speciale Serie B” in onda su Sportitalia. Ecco le sue dichiarazioni, in primis sulla gara giocata oggi contro il Chievo: “Abbiamo fatto un primo tempo ad altissima intensità, meritando di chiudere in vantaggio. Anzi ho avuto anche una grande occasione per poter fare il due a zero e mettere ancora più in discesa il match. Il pareggio, però, credo sia stato il risultato più giusto, soprattutto perché abbiamo avuto molte occasioni sia noi che loro. Per esempio mi ricordo una grande parata di Belec nel secondo tempo, in ripartenza su Djordjevic. Sul gol del Chievo non si è capito bene se la palla fosse entrata oppure no, servirebbe la tecnologia per dirlo. La tecnologia, come in Serie A, darebbe una grandissima mano soprattutto agli arbitri. Sarebbe molto importante averla in Serie B, per permettere agli arbitri di prendere le decisioni più corrette”. In merito ai suoi obbiettivi personali e della squadra: “Sinceramente, pur essendo di proprietà del Napoli, io non penso al Napoli. Il mio obbiettivo è quello di giocare al meglio con la Salernitana, per far sì che possa essere riscattato dai granata e per disputare la Serie A con la maglia granata. L’obbiettivo della Salernitana deve essere importante, proveremo in tutti i modi a raggiungere la promozione diretta o cercheremo di conquistarla tramite i play-off. Siamo un bel gruppo e tutti stiamo dando il 100%, lotteremo fino alla fine per la Serie A. Inoltre, dal punto di vista personale, il mio obbiettivo è di arrivare il primo possibile in doppia cifra e poi segnare più gol possibili fino a fine campionato”.

Su mister Castori e sul presidente Lotito: “Con Castori mi trovo molto bene e mi sta facendo rendere davvero al meglio, soprattutto in termini di reti segnate. Oggi era molto amareggiato, soprattutto per alcune dichiarazioni fatte in settimane dal Chievo ancora in riferimento gara d’andata. Lo stesso si può dire del presidente Lotito, molto arrabbiato per quanto accaduto in settimana e quest’oggi. Il presidente è sempre molto presente e ci dà sempre una carica in più in vista dei match da affrontare”. Infine sulla città di Salerno: “A Salerno mi trovo molto bene e sono contento, così come lo sono mia moglie e mia figlia. Poi diciamo, dove c’è il mare si vive sempre bene”.