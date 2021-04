Salernitana-Venezia, Modolo ricorda il play out: “Il momento più brutto della mia carriera”

Nella mente di Marco Modolo, difensore del Venezia, la sfida contro la Salernitana rimanda subito al play out di due stagioni fa che vide i lagunari retrocedere sul campo prima di essere riammessi in Serie B per il fallimento del Palermo: “È incredibile quante cose siano cambiate in questo periodo di tempo. - esordisce il calciatore al Corriere del Veneto - Per me quella retrocessione cancellata da un atto di giustizia divina fu il momento più brutto della mia carriera di calciatore. Quei play out furono una farsa e spero che non ci capiti mai più una cosa simile. Ora tutto è cambiato, intravedo una professionalità e una progettualità che raramente si vede in un club di Serie B. La squadra è stata riformata un po' alla volta, abbiamo un’identità ben precisa e questo è il nostro punto di forza in questa stagione. La speranza è che a Salerno sia una bella partita: e che per noi, ovviamente, abbia un esito finale diverso rispetto a quei play out”.