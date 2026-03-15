Sampdoria, Ferrari: "Se c'è bisogno gioco con la febbre a 40. A Carrara ci giochiamo la vita"

Dopo il pareggio casalingo contro il Venezia, il difensore della Sampdoria Alex Ferrari ha parlato ai canali ufficiali della società: "Oggi è stato importantissimo questo punto perché abbiamo nove partite difficili, dobbiamo puntare alla salvezza e ogni punto che riusciamo a portare a casa per noi è vita. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra e siamo contenti.

Purtroppo ieri ho avuto la febbre che mi ha debilitato un pochino, però quando la Samp chiama io ci sarò sempre, quindi se c'è bisogno scendo anche con la febbre a 40. Quando c'è un esonero è colpa di tutti, non solo dell'allenatore. Purtroppo anche noi siamo dispiaciuti, ma dobbiamo ripartire, perché abbiamo nove finali, soprattutto mercoledì giochiamo di nuovo e dobbiamo cercare di giocare ogni partita con questo spirito e di prendere ogni punto possibile.

Sono tutti campi difficili, soprattutto Carrara, hanno una buona squadra organizzata, non sarà una partita semplice, ma noi dobbiamo giocarcela come una finale. Andremo lì per giocarci la vita".