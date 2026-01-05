Samp, in vista dell'Avellino ancora differenziati di gestione per Coda e Ferrari: il punto

Con un ricco mercato che ha già portato elementi del calibro di Matteo Brunori e Salvatore Esposito, la Sampdoria sta proseguendo la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie B, fissata per l'imminente weekend che vedrà la formazione blucerchiata impegnata in terra campana, nel match che si giocherà allo stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' sabato alle ore 15:00: avversario di turno, l'Avellino.

Circa la giornata odierna, questo il report offerto dal club:

"Video-analisi, attivazione in palestra e sul campo principale, partitelle a pressione in vari spazi e corsa finale. Questo il programma mattutino andato in scena al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria si prepara alla prima trasferta del 2026 in casa dell’Avellino (sabato, ore 15.00). Lavori differenziati di gestione per Massimo Coda e Alex Ferrari, ancora out gli influenzati Gaëtan Coucke e Lorenzo Malagrida, terapie per Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero, riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, martedì, allenamento pomeridiano".

Capiremo quindi meglio domani anche quello che sarà il punto sull'infermeria, da monitorare giorno dopo giorno, esattamente come il calciomercato. Sono infatti attesi altri importanti colpi da parte del club ligure, e non è da escludere che gli stessi arrivino prima del match contro gli irpini.