Sampdoria, piove sul bagnato: si ferma Ferrari, out per almeno tre settimane

Brutta notizia per la Sampdoria: Alex Ferrari sarà indisponibile per almeno tre settimane. Il difensore si era fermato sabato per un fastidio muscolare durante l’allenamento e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro. Salterà con ogni probabilità le prossime tre partite contro Juve Stabia, Spezia e Carrarese, mentre un possibile rientro è ipotizzabile per il 12 dicembre, quando i blucerchiati affronteranno il Palermo.

Un problema pesante per Salvatore Foti, che già deve fare i conti con una difesa ridotta ai minimi termini e con una classifica delicatissima: la Samp è fanalino di coda e ha bisogno di risalire subito la china. Per sostituire Ferrari, le opzioni più concrete portano al ritorno di Riccio dal primo minuto oppure allo spostamento di Venuti come braccetto, considerando che il sistema a tre dietro non dovrebbe essere messo in discussione.

La squadra oggi riprende ad allenarsi a Bogliasco: si attende il pieno recupero di Pafundi e Ricci, mentre Pedrola è di nuovo arruolabile dopo lo stop accusato a Empoli. In attacco, invece, resta da gestire l’assenza di Cuni, che non sarà disponibile per Juve Stabia e Spezia, riducendo ulteriormente le rotazioni offensive.

Tutto ciò spinge la Samp a guardare già al mercato di gennaio. Il nome più caldo è quello di Manuel De Luca, fuori lista alla Cremonese e vicino al ritorno già in estate. Dal club grigiorosso potrebbe tornare d’attualità anche Valoti, chiuso negli schemi lombardi. Per attirare rinforzi di spessore, però, sarà fondamentale migliorare la situazione in classifica: al momento i doriani sono a -4 dai playout e a -6 dalla salvezza diretta. Lo riporta Tuttosport