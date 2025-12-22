Sampdoria, mercato senza errori: Esposito primo colpo, Brunori e Mulattieri nel mirino
Il mercato di gennaio rappresenta un passaggio cruciale per la Sampdoria, chiamata a rinforzarsi per provare a uscire dalla zona retrocessione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo intervento dovrebbe riguardare il centrocampo, dove è atteso l’arrivo di Salvatore Esposito dallo Spezia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
L’attenzione dei dirigenti blucerchiati è però rivolta anche al reparto offensivo. Restano particolarmente calde le piste che portano a Matteo Brunori e Samuele Mulattieri, con il primo considerato l'obiettivo principale per rafforzare il reparto offensivo.
Non sono escluse ulteriori operazioni in entrata, così come appare probabile una profonda revisione dell’organico in uscita. Diversi giocatori sono ormai ai margini del progetto tecnico, come Ferri e Coubis, mentre altri, che da tempo non riescono a incidere come atteso – tra questi Benedetti – potrebbero trovare beneficio da un cambio di ambiente.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.