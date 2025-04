Ufficiale Sampdoria, torna Andrea Mancini: sarà il nuovo ds. Al suo fianco ci sarà Invernizzi

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Mancini il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente sarà affiancato nell’incarico da Giovanni Invernizzi, già club manager blucerchiato e da oggi nuovo coordinatore dell’Area Tecnica". Con questo comunicato il club ligure ha annunciato il ritorno del dirigente che aveva ricoperto lo stesso incarico nella passata stagione prima di essere sostituito da quel Pietro Accardi esonerato nella giornata di ieri al pari del tecnico Leonardo Semplici.

Mancini e Invernizzi vanno dunque a completare il nuovo corso blucerchiato che ha visto l'arrivo sulla panchina di Chicco Evani e del suo vice Attilio Lombardo con la supervisione esterna di quel Roberto Mancini che fungerà da consulente del presidente come confermato dallo stesso Matteo Manfredi: “Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire. Quando arriverà? Ci stiamo ragionando in queste ore, sono ore tumultuose per tutti, abbiamo dovuto correre ai ripari. Siamo tutti stanchissimi, ma non vediamo l’ora di iniziare a lavorare”.

Promozione interna invece per un altro ex blucerchiato come Invernizzi che avrà il compito di coordinare tutta l'area tecnica e fare dunque da collegamento fra le varie anime della società per andare alla caccia della salvezza in questo finale di campionato.