TMW Sampdoria, venerdì arriva il Monza: "Ferraris" gremito, già garantite 23mila presenze

Tre successi che hanno rappresentato una vera e propria boccata di ossigeno. La Sampdoria prosegue la sua corsa verso la salvezza e dopo aver superato domenica scorsa il Pescara in rimonta grazie ai gol di Conti e Depaoli ha raggiunto quota 40 punti. E la partita contro il Monza rappresenta un'occasione importante per proseguire la striscia di risultati positivi e provare a mettere la testa fuori dall'acqua definitivamente. La sfida non sarà delle più semplici, i brianzoli sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A, ma il pubblico di fede blucerchiata risponderà presente ancora una volta.

23mila le presenze garantite

Prosegue infatti a gonfie vele la prevendita dei biglietti per la gara del "Ferraris". Ai 20392 abbonati vanno aggiunti i quasi 3mila biglietti che sono già stati staccati per la sfida di dopodomani. La Gradinata Nord, come spesso capita, è in via di esaurimento e anche i Distinti si stanno via via riempiendo. Sarà un clima da Serie A quello che attenderà le due squadre in campo con uno stadio che si annuncia gremito.

Promo in Nord e Distinti

Proseguirà anche oggi e domani la vendita dei tagliandi nei consueti canali (point di via XX settembre e online su TicketOne) con la società che ha attivato delle promozioni per i ragazzi Under 18 che potranno accedere in Gradinata Nord e nei Distinti al prezzo di 5 euro (10 euro l'intero in entrambi i settori) e in Tribuna a 30 euro (60 l'intero).