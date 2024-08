Ufficiale Sassuolo, Mercati saluta l’Italia e vola in Grecia: ha firmato con l’Athens Kallithea

vedi letture

L’avventura al Sassuolo del centrocampista Alessandro Mercati, classe 2002, è terminata dopo un lungo percorso che lo ha visto protagonista fin dal settore giovanile senza però mai esordire in prima squadra. Il giocatore dopo le esperienze in Serie C con Montevarchi, Gubbio e Carrarese è volato in Grecia per firmare con l’Athens Kallithea. Questo il comunicato del club ellenico:

“L'Athens Kallithea FC annuncia l'acquisizione del centrocampista italiano Alessandro Mercati dal club italiano di Serie B Sassuolo.

Mercati, 22 anni, è stato un talento molto apprezzato dall'accademia del Sassuolo e ha già collezionato 98 presenze in carriera da periodi di prestito in Serie C nelle ultime tre stagioni.

Nato a Castelnovo ne' Monti in provincia di Reggio Emilia, Mercati è cresciuto nell'accademia del vicino Sassuolo, passando per le squadre Under-15, Under-17, Under-19 e Primavera. Mercati ha firmato il suo primo contratto da professionista a maggio 2020 ed è stato scelto da Roberto De Zerbi per fare la sua prima apparizione in panchina con la squadra senior per una partita di Serie A contro la Fiorentina a luglio 2020 all'età di 18 anni.

Dopo una stagione eccezionale con la squadra Primavera nel 2020/21, Mercati avrebbe ottenuto la sua prima esperienza professionale in prestito al Montevarchi, collezionando 37 presenze con un gol e sei assist in Serie C a 19 anni.

Mercati avrebbe avuto altri due prestiti di successo in Serie C nelle ultime due stagioni, facendo 25 presenze con due assist alla Carrerese nel 2022/23 e 36 presenze con due gol e tre assist al Gubbio nel 2023/24, che hanno aiutato le sue squadre a finire rispettivamente al quarto e al quinto posto e a qualificarsi per i playoff promozione.