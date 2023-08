ufficiale Gubbio, arriva Alessandro Mercati in prestito dal Sassuolo

Serie C

Oggi alle 20:49

Volto nuovo per il Gubbio. Con una nota il Sassuolo ha comunicato la cessione a titolo temporaneo al club eugubino delle prestazioni sportive di Alessandro Mercati, centrocampista classe 2002 di Castelnovo ne' Monti.

Il 21enne torna, dunque, in Serie C per la sua terza stagione consecutiva dopo quelle vissute con il Montevarchi (37 presenze, 1 gol e 6 assist) e con la Carrarese (25 presenze e 2 assist)