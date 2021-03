Scozzarella: "A Parma è cambiato il progetto e me ne sono andato. Monza? Sappiamo cosa fare"

vedi letture

Dopo il ruolo da protagonista ricoperto nella rinascita del Parma Matteo Scozzarella a gennaio ha scelto di tornare in Serie B ma con un preciso obiettivo: riconquistare subito la Serie A col Monza. Il centrocampista ha raccontato i perché della sua scelta e il suo presente in Brianza nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "L'addio al Parma? Probabilmente hanno inciso i miei problemi fisici, ma in realtà volevano anche cominciare un tipo di progetto diverso: per me le cose erano un po' cambiate e quando c'è stata la possibilità del Monza ho voluto prenderla al volo".

Sulla rincorsa verso la Serie A della formazione di Cristian Brocchi ha poi spiegato: "Il girone di ritorno era cominciato bene, poi qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto. Ora gli avversari ci conoscono, abbiamo assimilato tutti i cambiamento e sappiamo cosa vuole il mister".