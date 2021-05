Serie B, 1° turno playoff: il Cittadella stacca il pass per la semifinale. Battuto il Brescia

Al via i playoff di Serie B, aperti questo pomeriggio dal confronto tra Cittadella e Brescia, valido per il 1° turno preliminare.

Iniziato con 30' di ritardo per un problema al VAR, il match si è da poco concluso: la formazione veneta, grazie alla rete di Proia nel primo tempo (e comunque forte di due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica), stacca il pass per le semifinali, dove incontrerà il Monza.

Di seguito il programma playoff completo:

GIA' GIOCATA

Cittadella-Brescia 1-0 (40' Proia)

ORE 21:00

Venezia-ChievoVerona

SEMIFINALI

Andata - lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Cittadella – Monza

Ore 20.45: Vincente Venezia/ChievoVerona – Lecce

Ritorno - giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Vincente Venezia/ChievoVerona

Ore 20.45: Monza – Cittadella

FINALE

Andata - domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno - Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato