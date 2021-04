Serie B, 33^ giornata: Frosinone-Cittadella 1-1. Brighenti risponde a Beretta

Finisce in parità per 1-1 il match delle 16 valido per la 33^ giornata del campionato di Serie B tra Frosinone e Cittadella. Decidono la gara le reti di Beretta al 21’ per gli ospiti e di Brighenti al 57’ per i ciociari che al 25’ del primo tempo hanno fallito anche un calcio di rigore con Iemmello.

Con questo risultato il Cittadella sale a quota 47 punti ma fallendo la vittoria per la quinta giornata consecutiva. Frosinone invece sale a +6 sulla zona salvezza.