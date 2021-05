Serie B, Ascoli-Cittadella: bianconeri per la salvezza, granata per il quinto posto

Lo stadio Cino e Lillo Del Duca fa da teatro al match tra Ascoli e Cittadella, valido per la 37ª giornata di Serie B. Oggi si sfidano due delle squadre più in forma del campionato: entrambe, infatti, sono imbattute da cinque turni consecutivi, con i bianconeri che hanno racimolato ben 13 punti a fronte degli 11 dei veneti. I piceni sono in piena bagarre per evitare i playout e con una serie di combinazioni favorevoli potrebbero festeggiare già oggi la salvezza diretta: infatti, qualora l'Ascoli vincesse la sua partita e negli altri campi Cosenza e Reggiana non ottenessero i tre punti, l'obiettivo verrebbe centrato con una giornata di anticipo. Dall'altra parte, la squadra di Venturato ha già conquistato aritmeticamente l'accesso ai playoff e non le rimane che definire il piazzamento in classifica, con il quinto posto presieduto dal Venezia che dista solo una lunghezza. Arbitrerà l'incontro Antonio Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA L'ASCOLI - L'allenatore Sottil non siederà in panchina causa squalifica: al suo posto ci sarà il vice Simone Baroncelli. I marchigiani si schiereranno con il consueto 4-3-1-2: dopo l'assenza forzata nella gara contro la Reggina, Brosco e Buchel riprenderanno il proprio posto rispettivamente in difesa e a centrocampo al posto di Quaranta ed Eramo. In attacco si va verso la conferma della coppia Bajic-Dionisi, con Sabiri ad agire sulla trequarti. Indisponibile l'infortunato Pinna.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Tra le fila dei granata assenti lo squalificato Gargiulo e gli acciaccati Benedetti e Tavernelli. Venturato dispone la squadra con il rombo, a specchio con l'Ascoli: in difesa Cassandro insidia Ghiringhelli per la maglia di terzino destro, mentre la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Frare e Camigliano. A centrocampo potrebbero rivedersi Iori e Branca, mentre in attacco Rosafio, Beretta e Ogunseye si contendono il posto al fianco di Tsadjout. Dietro le due punte, possibile ritorno dal 1' per Proia.