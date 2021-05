Serie B, Ascoli-Empoli: i bianconeri per la salvezza, i toscani potrebbero già festeggiare

Fischio d'inizio alle 14. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Obiettivi di salvezza e di Serie A si intersecano questo pomeriggio al “Del Duca”. L’Ascoli è chiamata all’esame della capolista Empoli per cercare di conquistare punti per mantenere la categoria. Di fronte però ci sono i ragazzi di Alessio Dionisi che stanno dominando questo campionato e che già oggi potrebbero stappare lo champagne e brindare al ritorno nella massima serie. Per festeggiare l’aritmetica promozione, i toscani infatti dovranno battere i bianconeri marchigiani e sperare che il Monza superi la Salernitana all’Arechi nel big match di giornata.

COME ARRIVA L’ASCOLI - La squadra di Andrea Sottil sta attraversando un ottimo momento di forma. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno ridotto sensibilmente il divario con il Frosinone sestultimo, solo tre punti. Non solo. I marchigiani si stanno dimostrando squadra ostica in quanto nelle ultime due partite hanno superato formazioni come Monza e SPAL. Il tecnico dovrebbe riproporre dal primo minuto Federico Dionisi al centro dell’attacco al fianco di Bajic con Sabiti nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA L’EMPOLI - L’Empoli è una macchina da guerra. La formazione di Alessio Dionisi non perde dalla trasferta di Venezia, unico ko stagionale, in quel lontano 1 novembre 2020. Da quel momento la marcia è stata pressoché perfetta con 14 vittorie e 14 pareggi, l’ultimo nel recupero di campionato in casa contro il Chievo. Sono due le assenze per il tecnico azzurro che non avrà a disposizione gli squalificati Romagnoli e Mancuso, che però dovrebbero essere insieme al gruppo nelle Marche. In attacco possibile l’impiego della coppia formata da Matos e La Mantia con Bajrami ad agire alle spalle.