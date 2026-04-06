Serie B, Bari-Modena: biancorossi obbligati a vincere per continuare a sperare nella salvezza

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna nel vivo il campionato di Serie B con la disputa della 33esima giornata. Al 'San Nicola', alle ore 15, andrà in scena la sfida tra Bari e Modena, molto delicata soprattutto per i padroni di casa che cercano punti per mantenere la categoria. Il confronto sarà diretto dal sig. Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco.

COME ARRIVA IL BARI - Situazione a dir poco complicata per i pugliesi, attualmente in piena zona Playout con 31 punti e reduci da due sconfitte consecutive. L'obiettivo degli uomini di Moreno Longo è quello di tornare alla vittoria, che manca dallo gara interna con la Reggiana (4-1) dello scorso 14 marzo, per recuperare terreno nei confronti delle dirette rivali per la salvezza: da qui a fine campionato, ogni partita sarà come una finale per i biancorossi, obbligati a centrare un risultato positivo per non compromettere ulteriormente la propria condizione. Rientrano tra i convocati Verreth e Mantovani, mentre non saranno a disposizione lo squalificato Bellomo e i vari Burgio, Darboe, De Pieri e Dickmann. In ottica probabile formazione, si va verso il 3-4-2-1 con Esteves e Rao a supporto di Moncini.

COME ARRIVA IL MODENA - Tre risultati utili consecutivi, con due successi nelle ultime due partite prima della sosta, e il sesto posto fanno stare tranquilli gli emiliani, in piena lotta per la quinta piazza con il Catanzaro (ora a +2) e al contempo avanti di cinque lunghezze sulla Juve Stabia settima. A disposizione Pyyhtiä, mentre non saranno della gara Cauz e Sersanti: per quel che concerne l'undici iniziale, il tecnico Andrea Sottil dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con De Luca e Gliozzi in attacco.