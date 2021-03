Serie B, Brescia-Cosenza: scontro-salvezza al "Rigamonti", punti importanti in palio

Si salvi chi può. Punti pesantissimi in palio questa sera al "Rigamonti" dove il Brescia ospiterà il Cosenza. 27 punti e quintultimo posto per le Rondinelle, uno in meno per i calabresi. Se il campionato finisse oggi, questo sarebbe il playout che deciderebbe quale delle due formazioni scenderebbe in Serie C. Il campionato però è ancora lungo e l’opportunità per rialzarsi e abbandonare le zone basse della graduatoria c’è, visto anche che le iprecedonoi sono distanti solamente una lunghezza. Adesso però occorre ripartire. E fare punti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - La squadra di Pep Clotet è reduce dal pareggio di Chiavari contro l’Entella. Il Brescia era passato in vantaggio con Ayé ma a sette minuti dal termine è arrivato il pareggio di Pellizzer. L'andamento dei lombardi è ancora troppo altalenante; dopo il successo contro il Chievo, che ha ridato speranza, è arrivata la sconfitta nel derby contro la Cremonese prima del pareggio in terra ligure. Per l’occasione dovrebbe essere confermato il tandem offensivo Donnarumma-Ayé con Spalek nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA IL COSENZA - Tanti pareggi per il team allenato da Roberto Occhiuzzi. Nelle ultime 12 partite sono state ben otto le volte in cui i rossoblu si sono spartiti la posta in palio con l’avversario di turno, intercalate da due sconfitte e due vittorie. Nell'ultimo turno è arrivato un successo importantissimo che ha riacceso la speranza di salvezza. Al "San Vito-Marulla" infatti il Cosenza ha sconfitto 1-0 il Chievo. I calabresi dovrebbero ritrovare dopo l'infortunio al polpaccio Tiritiello mentre in attacco Trotta dovrebbe far coppia con Gliozzi con Tremolada fra le linee.