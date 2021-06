Serie B, Chievo e SPAL si contendono Pavanel. Il Cittadella riflette: ma Venturato può salutare

vedi letture

Delle 19 squadre certe di partecipare al prossimo campionato di Serie B, sono già 16 le panchine definite, tra conferme e volti nuovi.

Tre, quindi, quelle in bilico, a cominciare da ChievoVerona e SPAL, che nel mirino hanno messo Massimo Pavanel, reduce dall'esperienza con la Feralpisalò: il tecnico è in pole per la formazione clivense, orfana di Alfredo Aglietti (neo tecnico della Reggina), ma rimangono vive le ipotesi legate ai profili di Nicola Legrottaglie, Pasquale Marino e Marco Zaffaroni.

Discorso diverso per la formazione estense, legata a Massimo Rastelli, con il quale, però sembrano esser venute meno le idee comuni per il futuro.

Ultimo nodo da sciogliere quello legato alla permanenza di mister Roberto Venturato al Cittadella. Parti che sembrano lontane, a breve il tecnico dirà la sua in merito: il Dg Stefano Marchetti è quindi vigili sul mercato, ma attenzione alla soluzione interna. Non è infatti remota l'idea i promuovere il vice del citato allenatore, Edoardo Gorini.