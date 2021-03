Serie B, Chievo-Frosinone: scontro delicato in chiave playoff a Verona

Fischio d’inizio alle 19.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Prosegue il tour de force della Serie B, con le partite valide per la 29^ giornata. Tra i match di maggiore interesse figura Chievo-Frosinone, tra due squadre in crisi e incorsa per l’obiettivo playoff. Una partita delicata, che può rilanciare una delle due contendenti e affossare l’altra. Appuntamento alle ore 19.00, allo stadio Bentegodi di Verona. Dirige la sfida il Sig. Livio Marinelli di Tivoli.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Capire cosa vuole fare da grande: questo chiede il tecnico Alfredo Aglietti al suo Chievo, in calo di gioco e di risultati dopo aver assaggiato le primissime posizioni della classifica. Nelle ultime 6 partite i veneti hanno raccolto appena 3 punti, sbagliando nettamente l’approccio alla gara contro Cosenza, Vicenza e Lecce. Serve un cambio di rotta per alimentare il sogno playoff, perché le avversarie corrono e il rischio di essere risucchiati dalla parte anonima della classifica è alto. Contro il Frosinone mancherà Obi per squalifica, sostituito con tutta probabilità da Palmiero. Difficile anche la presenza in campo di Vaisanen, con Leverbe come candidato principale per giocare in coppia con Rigione al centro della difesa. Nel 4-4-2 di aglietti, inoltre, dovrebbero ritrovare spazio dal primo minuto Ciciretti sulla corsia di destra e Margiotta in avanti.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Non smettere di credere nell’obiettivo playoff, lottando fino all’ultima giornata. Alessandro nesta predica ottimismo, nonostante il momento non facile della sua squadra. Il k.o. rimediato contro il Brescia nell’ultimo fine settimana ha fatto scivolare il Frosinone a-5 dall’ottavo posto, ultimo piazzamento valido per gli spareggi promozione. Per accorciare le distanze da tale zona della graduatoria sarebbe fondamentale una vittoria contro il Chievo, che Nesta dovrebbe affrontare con il consueto 3-5-2. Non dovrebbero esserci troppe novità rispetto all’ultimo turno di campionato, con Salvi e D’Elia a galoppare sulle fasce e il trio Maiello-Gori-Rohden a completare la mediana. Attacco affidato alla coppia composta da Iemmello e Novakovich.