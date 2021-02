Serie B, Chievo-Reggiana: i granata di Alvini ostacolano il volo gialloblù

vedi letture

Fischio d’inizio alle ore 21.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La 22^ giornata di Serie B si chiude con Chievo-Reggiana: sfida tra due squadre in situazioni di classifica completamente diverse, ma reduci entrambe da un turno positivo. I veneti hanno bloccato sul pareggio la Salernitana in trasferta rimanendo nelle primissime posizioni della classifica, mentre la Reggiana si è aggiudicata un importante scontro salvezza battendo per 2-1 la Virtus Entella. Due formazioni quindi in corsa per i rispettivi obiettivi e che non possono permettersi passi falsi. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige il match il Sig. Valerio Marini di Roma 1.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Vietato fermarsi, per continuare ad alimentare un sogno impensabile fino a qualche mese fa. Il Chievo sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, visti i numerosi cambiamenti avvenuti in estate e il poco tempo per preparare la nuova stagione. Progressivamente la squadra di Aglietti ha trovato una sua identità, infilando una serie di 12 risultati utili consecutivi ed inserendosi con pieno merito nella lotta per la promozione diretta. Considerando l’andamento delle rivali e i pochi punti che racchiudono molte squadre, i gialloblù non possono permettersi soste. Per contrastare la Reggiana, Aglietti potrebbe cambiare qualche uomo rispetto alla sfida contro la Salernitana. In difesa possibile turno di riposo per uno tra Renzetti e Mogos, con Cotali e Pavlev pronti a subentrare. A centrocampo Viviani e Canotto scalpitano per ritrovare un posto da titolari, mentre in avanti Margiotta potrebbe far posto a Fabbro.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Dopo l’exploit nello scontro diretto, serve la continuità. L’obiettivo della Reggiana è non trasformare la vittoria contro la Virtus Entella in un colpo isolato, dando invece continuità a tale successo e proseguendo nella sua risalita della classifica. Non sarà facile contro il Chievo, tra le squadre più in forma del momento, ma la Reggiana vista nel secondo tempo contro i liguri può tenere testa a qualsiasi formazione. Diversi dubbi per Alvini, soprattutto dalla metà campo in su. La grande prova di Laribi contro l’Entella (un gol e un assist) potrebbe regalargli una nuova chance dal primo minuto, o in mediana o sulla trequarti accanto a Radrezza. Nel caso in cui Alvini optasse per il 4-3-2-1 Varone-Del Pinto-Muratore potrebbe essere il trio di centrocampo, mentre Mazzocchi e Ardemagni sono in ballottaggio per il ruolo di prima punta. Da valutare anche come il mister intende utilizzare il nuovo acquisto Siligardi: se dal primo minuto come nell’ultimo turno oppure a gara in corso.