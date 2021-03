Serie B, Cittadella-Pisa: Venturato col doppio trequartista. Nerazzurri decimati dal Covid

vedi letture

La ventottesima giornata di Serie B prende il via stasera alle ore 19.00 con la sfida del Tombolato tra Cittadella e Pisa. L’anticipo mette di fronte due squadre distanti quattro punti in classifica: i veneti condividono la settima posizione con la Spal a quota 41. Un gradino sotto si trovano i toscani, noni con 37. Senza storia la gara di andata condizionata dall’espulsione dopo appena 17’ del difensore nerazzurro Benedetti con gli ospiti sul 2-0 dopo nemmeno venti minuti e alla fine vittoriosi per 4-1. In parità terminò invece il confronto giocato in terra veneta nella passata stagione: 1-1 con vantaggio pisano firmato da Pinato e pareggio granata su calcio di rigore trasformato da Iori. Direzione arbitrale affidata a Matteo Gariglio di Pineroso, coadiuvato dagli assistenti Affatato e Moro.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Non è un grande momento per la squadra di Venturato, capace di bloccare la capolista Empoli ma a secco di vittorie da quattro partite nelle quali sono arrivate anche le due sconfitte casalinghe consecutive con avversarie meno quotate come Reggiana e Pescara. L’ultimo successo tra le mura amiche risale a quasi due mesi fa. Senza il capitano Iori, squalificato dal giudice sportivo e con Pavan ancora fuori per infortunio, al pari di Cassandro, Vita e Mastrantonio, in cabina di regia si sistemerà Branca sostenuto da Proia e Gargiulo. Confermato il modulo col doppio trequartista: Baldini e Gargiulo in appoggio al centravanti Tsadjout.

COME ARRIVA IL PISA - In serie positiva da sei partite, Gucher e compagni vengono dallo 0-0 con la Reggina, quinto pareggio interno consecutivo ma si sono imposti nelle ultime due trasferte sui campi di Monza e Ascoli. Si chiama Covid il principale nemico per mister D’Angelo che deve fare a meno solo degli infortunati di lungo corso Masucci e Sibilli e dell’acciaccato Varnier ma anche di Vido, Soddimo, Meroni, Caracciolo e Mastinu oltre al terzo portiere Loria, messi fuori causa dal virus. Con nove indisponibili le scelte di formazione diventano quasi obbligate. De Vitis è pronto ad arretrare in difesa. Birindelli e Beghetto dovrebbero prendere il posto di Belli e Lisi. Siega insidia Quaini.