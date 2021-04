Serie B, colpo salvezza per il Pescara: 3-1 al Pisa. Grosso parte con un pari contro la Reggiana

Vittoria pesante per il Pescara in casa contro il Pisa con la sfida che si accende sopratutto nel finale di secondo tempo quando arrivano ben tre reti nei setti minuti di recupero. Ancora un pari invece per il Frosinone dove l’effetto Grosso non si è visto in questo esordio dell’ex campione del Mondo sulla panchina Ciociara.

Gara vivace all’Adriatico con il Pisa subito pericoloso con Mazzitelli, prima della risposta dei padroni di casa con il tandem Odgaard-Galano che in due occasioni va vicino al vantaggio prima che Galano trovi la zampata giusta per sbloccare la gara nel finale di primo tempo sfruttando un assist di un positivo Odgaard. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini più volte al raddoppio con Machin che si divora una clamorosa occasione appena entrato e Capone che sbatte su Gori al 73°. Nel finale anche Busellato va vicino al raddoppio trovando ancora una volta un ottimo Gori sulla propria strada. Nel finale succede di tuto: prima Machin trova il raddoppio sfruttando una corta respinta di Benedetti, poi un minuto dopo Marconi riapre tutto anticipando Fiorillo in uscita per poi girare a rete. Ma al settimo minuto di recupero Busellato ristabilisce le distanze fissando il punteggio sul 3-1. Vittoria importante quella degli abruzzesi che salgono a quota 26 avvicinando così la zona play out che ora dista solo quattro punti.

Poche emozioni invece allo Stirpe dove il Frosinone, nonostante il cambio di allenatore, non riesce a sfatare il tabù casalingo e tornare alla vittoria. Contro la Reggiana finisce infatti 0-0 con i ciociari che rischiano anche di restare in 10 nel primo tempo con l’arbitro Ros che grazia Zampano, già ammonito, dopo un tocco di mano a metà primo tempo. Le occasioni migliori sono però per la squadra di Grosso con Iemmello che in due occasioni va a un passo dal gol senza però trovare il colpo del ko (anche per merito di Venturi), mentre nella Reggiana l’occasione migliore è per Zaparo che al primo pallone toccato sfiora l’incrocio dei pali a Bardi battuto. Il pari serve poco a entrambe, ma un po' più agli emiliani che guadagnano un punto sull’Ascoli.

La 31^ Giornata di Serie B

Cosenza-Ascoli 2-1 (45° rig. Tremolada, 53° Kone; 21° Quaranta)

Ore 17:00

Frosinone-Reggiana 0-0

Pescara Pisa 3-1 (41° Galano, 90° Machin, 97° Busellato; 92° Marconi)

Ore 19:00

Brescia-Pordenone

ChievoVerona-SPAL

Virtus Entella-Monza

Vicenza-Cittadella

Lecce-Salernitana

Venezia-Reggina

Rinviata causa Covid-19 Cremonese-Empoli