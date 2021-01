Serie B, Cosenza-Empoli: Dionisi vuole consolidare il primo posto

La Serie B torna in campo per il primo appuntamento del 2021: in occasione della diciassettesima giornata, al "San Vito - Marulla" (ore 15) si affronteranno Cosenza ed Empoli. Entrambe le squadre cercano il bottino pieno per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi: i padroni di casa puntano alla salvezza, gli ospiti alla promozione in Serie A. Dirigerà il confronto il sig. Davide Massa di Imperia.

COME ARRIVA IL COSENZA - Dopo tre pareggi consecutivi, la compagine calabrese vuole tornare ad assaporare il profumo dei tre punti, che mancano dal 15 dicembre scorso (0-3 in trasferta ad Ascoli). Diversi dubbi di formazione per mister Occhiuzzi, intenzionato a riproporre il 3-4-1-2: Tritiello, Idda e Legittimo giocheranno al centro della difesa davanti a Falcone, sulle corsie Bouah e Sveva con Petrucci e Sciaudone in mezzo al campo. Bahlouli sarà il trequartista alle spalle del tandem Carretta-Petre. Assente Baez a causa di un infortunio ad un piede.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Undici risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia per il sodalizio toscano di mister Dionisi (l'ultima sconfitta risale al 1° novembre, ko 2-0 in casa del Venezia): il primato in graduatoria, nonostante questa striscia positiva, è però condiviso con la Salernitana a quota 31 punti, mentre dalle retrovie si stanno facendo sempre più aggressive Monza e Cittadella. Si viaggia verso la conferma del 4-3-1-2 con Ricci, Stulac e Haas sulla linea dei centrocampisti e Bajrami dietro a Mancuso e La Mantia.