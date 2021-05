Serie B, Cosenza-Monza: ultima spiaggia per i Lupi. Balo alla carica per il secondo posto

vedi letture

Tempo di verdetti nella 37^ giornata di Serie B con tutte e venti le squadre contemporaneamente in campo alle ore 14:00. Clima da ultima spiaggia per il Cosenza, quartultimo in classifica, a -6 dal quintultimo posto. Silani obbligati a fare risultato pieno per evitare la retrocessione diretta a patto che Pordenone e Ascoli non facciano altrettanto con Venezia e Cittadella. Di fronte Corsi e compagni troveranno un Monza ancora in piena corsa per il secondo posto. A 180’ dal termine della stagione regolare i brianzoli condividono la terza posizione col Lecce, a -2 dalla Salernitana che oggi affronterà un Empoli senza grandi motivazioni dopo la promozione matematica conquistata lunedì, proprio contro il Cosenza. Per la sfida del San Vito-Gigi Marulla è stato designato Piero Giacomelli, della sezione di Trieste. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Liberti e Galetto.

COME ARRIVA IL COSENZA - Dopo il 4-0 subito al Castellani la tifoseria rossoblu si è stretta attorno alla squadra di Occhiuzzi per caricarla in vista della partita più importante della stagione. Vincere potrebbe non essere sufficiente ma è l’unico modo per continuare a sperare nei playout. Non convocati gli infortunati Bittante, Bahlouli, Mbakogu e Petrucci, tornano a invece a disposizione sia Gerbo che Schiavi così come Falcone, al rientro dalla squalifica. Il portiere di proprietà della Samp riprenderà il suo posto tra i pali per guidare la difesa a tre che dovrebbe vedere la presenza dal primo minuto di Idda, Ingrosso e Legittimo. Sciaudone insidia la titolarità di Kone e Ba in mezzo al campo. Sulla trequarti confermato Tremolada a ridosso di Carretta e Gliozzi.

COME ARRIVA IL MONZA - Le tre vittorie consecutive ottenute con Cremonese, Salernitana e Lecce hanno riportato in carreggiata la formazione biancorossa. Il caso degli otto giocatori esclusi per la gita al casinò di Lugano prima della trasferta campana non ha minato la serenità ritrovata insieme ai risultati. Brocchi non può fare calcoli: se vuole tenere aperta una porta per la A senza dover ricorrere alla lotteria dei playoff deve fare sei punti nelle ultime due e confidare in un passo falso della squadra di Castori, facendo leva sul vantaggio negli scontri diretti. Al termine della rifinitura sul prato dell’U-Power Stadium sono stati convocati 24 calciatori: indisponibili Anastasio, Boateng, Lamanna e Scaglia. Sarà ancora 3-5-2 con Balotelli al fianco di Mota Carvalho in attacco.