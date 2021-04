Serie B, Cosenza-Pescara: punti vitali in palio al Marulla

vedi letture

Uno degli scontri salvezza più avvincenti, sulla carta, degli ultimi anni: potremmo sintetizzare così la sfida odierna dello stadio Marulla tra Cosenza e Pescara. Due squadre a caccia di punti pesantissimi in chiave salvezza, col Pescara che ha solo la vittoria come unico risultato disponibile per provare, quantomeno, a restare agganciato al treno play-out staccandosi dal penultimo posto in classifica.

COME ARRIVA IL COSENZA - Qualche guaio fisico fermerà alcune delle pedine fondamentali per l'undici di Occhiuzzi, che non potrà contare su Bittante, Gerbo, Mbakogu e Petrucci causa infortunio. Sciaudone, invece, è stato fermato dal giudice sportivo. Probabile riconferma per Gliozzi in attacco, con Carretta a coadiuvarlo assieme ad uno tra Trotta e Tremolada. A centrocampo possibili chance dal primo minuto per Kone e Bouah, in difesa confermato il trio di centrali titolare.

COME ARRIVA IL PESCARA - Torna a disposizione Ceter, che si è negativizzato e quindi sarà arruolabile per la gara di oggi. Guai fisici per Dessena - comunque convocato -, con il tandem offensivo che dovrebbe essere formato da Galano ed uno tra Odgaard e Giannetti. A centrocampo spazio a Machin e, probabilmente, Tabanelli con Guth e Sorensen che scalpitano in difesa.