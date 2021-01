Serie B, Cosenza-Pordenone: Tesser si affida ancora a Diaw, tante assenze per Occhiuzzi

vedi letture

Partita importante quella che si giocherà tra Cosenza e Pordenone. I padroni di casa sono alla ricerca dei tre punti per lasciare le zone caldissime della classifica. Il Pordenone invece occupa provvisoriamente l'ultimo posto disponibile per i play off e un successo potrebbe dare ulteriore verve ai neroverdi. Un match dall'esito incerto in cui tutto può succedere. Favoriti gli ospiti ma occhio alla voglia di rivalsa del Cosenza di Occhiuzzi.

COME ARRIVA IL COSENZA - Diverse assenze per mister Occhiuzzi. Non figurano nella lista dei convocati Tiritiello, Kone, Petrucci e Sciaudone. Il primo per infortunio, gli altri tre per squalifica. Rientra invece tra i convocati Petre. Cosenza che dovrebbe giocare con il 3-4-1-2 con la chance dal primo minuto per Tremolada.

COME ARRIVA IL PORDENONE- Tesser recupera Pasa. 4-3-1-2 con Diaw e Musiolik in attacco. Mallano sarà il trequartista. Panchina iniziale per Ciurria e Bassoli. Calò sarà il regista con accanto Zammarini e Schiavone.