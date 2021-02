Serie B, Cosenza-Spal: calabresi alla ricerca della continuità

vedi letture

La ventunesima giornata del campionato di Serie B metterà di fronte Cosenza e Spal (calcio d'inizio alle ore 14) in un match fondamentale per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre: i calabresi cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, gli emiliani vanno a caccia del bottino pieno per confermarsi in zona Playoff.

COME ARRIVA IL COSENZA - La truppa di Occhiuzzi vuole dare continuità alla vittoria esterna nello scontro diretto per la salvezza con l'Entella: sono tre i risultati utili consecutivi per Schiavi e compagni, imbattuti dallo scorso 4 gennaio (sconfitta per 0-2 al "San Vito-Marulla" contro l'Empoli). La partita odierna non vedrà come protagonisti Tiritiello, Bittante, Mbakogu, Sacko, Bouah e Crecco: la formazione dovrebbe essere in gran parte simile a quella dell'ultima uscita con Carretta e Gliozzi in attacco sostenuti da Tremolada nella posizione di trequartista.

COME ARRIVA LA SPAL - Trovandosi a sette lunghezze dalla vetta della graduatoria occupata dall'Empoli, per la compagine biancazzurra l'obiettivo primario sembra ora essere diventato quello del secondo posto: dopo tre partite senza vittoria (due pareggi con Cremonese e Monza, nel mezzo il pesante ko per 4-0 in Coppa Italia contro la Juventus), la selezione di Pasquale Marino vuole a tutti i costi tornare a riassaporare il profumo della vittoria per non perdere terreno dal vertice. Mancheranno Di Francesco, Floccari, Asencio, Murgia, Viviani e Sernicola, assente dell'ultima ora in seguito ad una violenta pallonata rimediata in allenamento. Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso la conferma del 3-5-2 con Seck e Paloschi nel reparto avanzato e la coppia Strefezza-Sala sugli esterni.