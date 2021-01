Serie B, Cremonese-SPAL: obiettivi diversi, stesso bisogno dei tre punti

Lo stadio Zini ospiterà alle ore 21 il match Cremonese-SPAL, valido per la 19ª giornata di Serie B. A dieci anni di distanza dall'ultima volta, lombardi ed estensi tornando ad affrontarsi con la consapevolezza di competere, al momento, per due obiettivi opposti: rispettivamente salvezza e promozione. Tra i due club, infatti, esiste un divario di quattordici lunghezze: la SPAL è terza con 32 punti all'attivo, mentre la Cremonese è quindicesima a quota 18. Un vantaggio, quello a favore dei biancazzurri, che trova riscontro anche nei precedenti tra le squadre: sono tredici appunto le vittorie ferraresi, a dispetto dei sei successi grigiorossi e di sette pareggi. Arbitrerà l'incontro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Archiviato il debutto vincente di Fabio Pecchia sulla panchina dei lombardi, ora le Tigri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva, evento accaduto solo in una circostanza quest'anno. Il tecnico di Formia potrebbe riproporre in toto l'undici che ha superato brillantemente per 0-2 il Pescara: l'unico dubbio riguarda l'attacco, dove Ciofani contende a Strizzolo la maglia da centravanti nel 4-3-3 grigiorosso. Rientra tra i convocati capitan Terranova, il quale ha potuto svolgere a pieno regime il lavoro settimanale con la squadra.

COME ARRIVA LA SPAL - Ottenere il terzo successo di fila per mantenere la scia delle prime e affrontare con la testa sgombra la prestigiosa sfida alla Juventus di mercoledì in Coppa Italia: è chiaro l'obiettivo di Pasquale Marino in vista della gara di questa sera. L'allenatore siciliano dovrà ancora rinunciare all'infortunato Di Francesco e a D'Alessandro, non convocato poiché in trattativa per accasarsi al Monza. In termini di formazione, è attesa la conferma del tandem d'attacco Paloschi-Floccari, con Dickmann che potrebbe prendere il posto di Strefezza sulla fascia destra destra nel 3-5-2 spallino.