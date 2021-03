Serie B, finisce lo scontro salvezza Ascoli-Cremonese: gara a reti bianche, posta in palio divisa

Al via questa sera la 30^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domenica.

Ad aprire le danze, Ascoli-Cremonese, che hanno da poco concluso il confronto, importante in chiave salvezza: 0-0, però, il finale, con la posta in palio equamente divisa. Scatenato soprattutto sul finale mister Sottil, che voleva centrare a tutti i costi la vittoria e ha rimproverato alle volte ai suoi il poco cinismo, più pacato Pecchia che è rimasto soddisfatto di quanto visto al "Del Duca" e ha dato continuità di prestazione ai suoi.

Gara molto tattica, con i lombardi che hanno primeggiato nel primo tempo e i padroni di casa che hanno invece spinto nella ripresa: pesa però l'ammonizione a Dionisi, che salterà l'altro scontro diretto con il Cosenza.

Un punto per parte, come dicevamo, con l'Ascoli che sale a quota 28 agganciando i citati calabresi e Reggiana e la Cremonese che "vola" a 36.

Di seguito il programma completo della trentesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Ascoli-Cremonese 0-0

SABATO 20 MARZO

ORE 14:00

Empoli-Entella

Frosinone-Lecce

Reggiana-Cosenza

Vicenza-Pescara

ORE 16:00

Monza-Venezia

ORE 18:00

SPAL-Cittadella

DOMENICA 21 MARZO

ORE 15:00

Reggina-ChievoVerona

ORE 21:00

Salernitana-Brescia

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Pordenone-Pisa