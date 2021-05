Serie B, Frosinone-Vicenza: gara senza grandi pensieri per entrambi i gruppi

Allo stadio Benito Stirpe andrà in onda questo pomeriggio Frosinone-Vicenza, una delle gare valide per la 37esima giornata. La partita non è decisiva per nessuna delle due squadre. I conti ormai sono fatti, anche se entrambe arrivano con due andamenti opposti

COME ARRIVA IL FROSINONE - I ciociari si godono la tranquillità della metà classifica, con le ultime due gare vinte contro Pisa e Spal. È difficile salire ma anche scendere. In sostanza, Fabio Grosso e compagine non hanno pensieri pesanti da sopportare.

COME ARRIVA IL VICENZA - Situazione leggermente più complessa per i ragazzi di Di Carlo. La squadra arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, salvo una felice parentesi che ha garantito tre punti contro un ormai retrocesso Entella. La zona rossa sembra archiviata e dimenticata, dal momento che il Cosenza dista 9 punti.