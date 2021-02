Serie B, i risultati delle 14: poker di Cremonese e Reggina, beffa nel finale per il Lecce

Si sono da poco conclusi i match di Serie B che hanno avuto inizio alle 14. A spiccare sono i poker rifilati da Cremonese e Reggina a Frosinone e SPAL (rispettivamente): i ciociari scivolano sempre più in basso in classifica, mentre la gara degli estensi è stata fortemente condizionata dall'espulsione dopo appena otto minuti di Mora. Sfuma invece nel finale la vittoria per il Lecce, fermato sull'uno a uno in casa del Pescara.

Ecco i risultati nel dettaglio e la classifica aggiornata di Serie B:

Pisa-Vicenza 2-2: 23' Dalmonte (V), 32' Meggiorini (V), 59' Vido (P), 61' Mazzitelli (P)

Pordenone-Ascoli 1-1: 11' Ciurria (P), 67' Mosti (A)

Pescara-Lecce 1-1: 38' Maggio (L), 90+1' Busellato (P)

Cremonese-Frosinone 4-0: 10', 42' Buonaiuto (C), 52' Baez (C), 57' Ciofani (C)

SPAL-Reggina 1-4: 16', 49' Rivas (R), 19' Montalto (R), 53' Esposito (S), 67' Folorunsho (R)

Cosenza-ChievoVerona 1-0: 11' Gliozzi (C)