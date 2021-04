Serie B, la classifica aggiornata: il Pisa sale a 44 punti, Pordenone a +4 sulla zona playout

Pordenone e Pisa si dividono la posta nel recupero della trentesima giornata di Serie B, guadagnano un punto a testa e possono essere soddisfatti per posizione di classifica. I ramarri restano a debita distanza dalla zona playout, i toscani scavalcano Brescia e Cremonese e sono a -4 dalla zona playoff. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

Empoli 66 (una partita in meno)

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Cittadella 50

Spal 50

Chievo 48 (una partita in meno)

Reggina 47

Pisa 44

Brescia 43

Cremonese 43

Vicenza 41

Pordenone 41

Frosinone 40

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28 (una partita in meno)

Entella 22 (una partita in meno)