Serie B, la classifica: Empoli capolista, ma in 11 punti ci sono 8 squadre. Il Vicenza respira

Dopo il turno infrasettimanale l’Empoli tenta la prima fuga stagionale portandosi a +4 dal Venezia secondo e +5 dal Monza, ma la classifica in zona alta è cortissima con le prime otto racchiuse in appena 11 punti e dietro alla SPAL, ultima squadra che al momento sarebbe ai play off, un gruppetto che arriva fino ai margini della zona play out che può ambire a entrare negli spareggi per la Serie A. In coda invece la Virtus Entella è malinconicamente ultima staccata di tre punti dal duo Ascoli-Pescara, ma soprattutto a -7 dal Cosenza che attualmente si giocherebbe la permanenza in B via play out. Questa la classifica aggiornata:

Empoli 49, Venezia 45, Monza 44, Salernitana 43, ChievoVerona 42, Lecce 40, Cittadella 40, SPAL 38, Pisa 36, Frosinone 34, Pordenone 33, Reggina 32, Vicenza 31, Brescia 30, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 22, Pescara 22, Virtus Entella 19