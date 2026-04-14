Serie B, le classifiche TMW dopo la 34ª giornata: Iannarilli epico. Ghedjemis leader
Quello appena andato in archivio è stato un weekend che ha visto accorciarsi ulteriormente la classifica di Serie B. Delle prime sei squadre della graduatoria, infatti, solo il Monza riesce a strappare la vittorie nelle gare in programma per la 34ª giornata. Per tutte le altre solo pareggi. Chi invece conquista tre punti importanti sono Mantova e Sampdoria, rispettivamente, alla seconda e terza vittorie consecutiva. Vince anche il Padova, ma soprattutto la Reggiana che superano la Carrarese conquista il secondo successo nelle ultime dieci giornate.
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