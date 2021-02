Serie B, Lecce-Cosenza: Corini recupera Mancosu. Occhiuzzi col doppio trequartista?

Il programma della ventiquattresima giornata di Serie B si concluderà stasera (ore 21.00) con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Cosenza. Dodici punti separano le due squadre in classifica: salentini in zona playoff a quota 35, calabresi in quartultima posizione con 23, invischiati nella lotta per non retrocedere. La gara di andata, giocata al San Vito lo scorso 24 ottobre, si concluse 1-1 con vantaggio ospite firmato nel primo tempo da Coda e pareggio calabrese nella ripresa ad opera di Gliozzi. Il match sarà diretto da Antonio Giua, della sezione di Olbia, che verrà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Mokhtar. Quarto uomo Camplone.

COME ARRIVA IL LECCE - Il ritorno ai tre punti in rimonta sulla Cremonese, ha permesso alla formazione giallorossa di trascorrere una settimana più tranquilla. Corini ne ha approfittato per recuperare due calciatori importanti indisponibili nell’ultima uscita. Nella lista dei convocati rientrano infatti Paganini e Mancosu mentre restano ancora fuori gli infortunati Adjapong, Calderoni, Listkowski, e Tatchsidis. In cabina di regia, al posto del greco, confermato Hjulmand. Henderson potrebbe arretrare di qualche metro col ritorno sulla trequarti del capitano. Non al meglio il gioiellino spagnolo Rodriguez. Al fianco di Coda dal primo minuto potrebbe toccare a Stepinski.

COME ARRIVA IL COSENZA - Sei risultati utili consecutivi per la squadra di Occhiuzzi, reduce da tre pareggi con Spal, Cittadella e Reggina dopo il successo esterno ottenuto a Chiavari. Corsi e compagni sono l’unica squadra a non aver ancora vinto tra le mura amiche in questo campionato. Senza gli indisponibili Bittante, Bouah e Tiritiello, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023, il tecnico rossoblu prende in considerazione la formula del doppio trequartista con Balhouli e Tremolada che agirebbero spalle della punta centrale Trotta ed il conseguente sacrificio di Carretta che a quel punto sarebbe destinato a partire dalla panchina.