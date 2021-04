Serie B, Lecce-Spal: big match al Via del Mare. Valoti lancia la sfida a Coda

Nella trentatreesima giornata di Serie B aperta ieri sera dall’anticipo del Mapei Stadium, Reggiana-Empoli, un Lecce lanciatissimo ospita la Spal. Al Via del Mare (ore 14:00) si sfidano due squadre retrocesse dalla Serie A: giallorossi secondi in classifica con 58 punti, undici in più dei biancazzurri, sesti a quota 47. Nei dieci precedenti in terra pugliese gli estensi hanno vinto solo una volta, nel torneo cadetto 1980/81. Nel febbraio 2020 in massima serie 2-1 per la squadra allora allenata da Liverani, a segno con Mancosu e Majer. Di Petagna la rete del provvisorio pareggio. Il bilancio nei restanti otto confronti è di cinque vittorie giallorosse e tre pareggi. Un gol di Strefezza ha deciso il match di andata disputato a Ferrara il 22 dicembre. Direzione di gara affidata a Gianluca Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Baccini.

COME ARRIVA IL LECCE - La sesta vittoria consecutiva ottenuta nel giorno di Pasquetta a Pisa grazie al calcio di rigore trasformato dal solito Coda, sempre più capocannoniere del campionato con 21 centri, conferma il momento magico della formazione salentina. Un successo di misura, sofferto e molto discusso dai toscani, infuriati per un rigore parso evidente non concesso nel primo tempo. Corini deve fare a meno degli infortunati Adjapong, Mancosu e Listkowski. Rispetto alla formazione schierata lunedì potrebbero esserci un paio di novità: Meccariello è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, Rodriguez scalpita per avere una chance dal primo minuto.

COME ARRIVA LA SPAL - Cinque punti nelle ultime tre partite per Floccari e compagni, ancora imbattuti sotto la gestione Rastelli. Dopo l’esordio vincente al Mazza col Cittadella sono arrivati due pareggi consecutivi con Chievo e Venezia. Due buone notizie per il tecnico campano che recupera Asencio e Valoti, rimasto a riposo precauzionale contro i lagunari. Convocato anche Vicari, le cui condizioni verranno valutate in prossimità del calcio d’inizio. Indisponibili Tomovic, Paloschi e Tumminello, per un versamento al ginocchio. Scelte ridotte quindi nel reparto avanzato, dove Floccari sarà costretto agli straordinari visto che lo spagnolo non ha i novanta minuti nelle gambe.