Ufficiale Addio al Venezia tramite risoluzione per Condé. Per lui potrebbe esserci l'Hellas Verona

Cheick Condé (25 anni) non è più un giocatore del Venezia. Il centrocampista guineano classe 2000 ha appena risolto il contratto con i lagunari e per lui potrebbero presto aprirsi le porte verso una nuova avventura in Italia, ma in Serie B, visto che è finito nel mirino dell'Hellas Verona.

La nota del Venezia

Questo il comunicato dei lagunari: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Cheick Conde. Arrivato in laguna nel gennaio del 2025, il guineano classe 2000 ha totalizzato 9 presenze in Serie A. Il club ringrazia Conde per l’impegno dimostrato e gli augura il meglio per il prosieguo della stagione sportiva. Buona fortuna, Cheick".