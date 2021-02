Serie B, Monza-Empoli: scontro tra titani per il vertice del campionato

Fischio d’inizio alle 16.00: live pagelle e dichiarazioni su TMW.

La 21^ giornata di Serie B non è adatta ai deboli di cuore, proponendo sfide che possono avere un’incidenza notevole sullo sviluppo della stagione. Su tutte spicca Monza-Empoli: confronto tra due squadre stanno rispettando pienamente i pronostici di inizio stagione, occupando i primi due posti della classifica. Un match che può dare un nuovo volto alla graduatoria, rimettendo tutto in discussione per quanto riguarda la vetta oppure regalando la prima fuga agli azzurri. Appuntamento alle ore 16.00 all’U-Power Stadium di Monza, dirige l’incontro il Sig. Antonio Giua di Olbia.

COME ARRIVA IL MONZA – Dopo una prima parte di stagione all’altezza delle aspettative, per il Monza è arrivato il momento dell’esame di maturità. La squadra di Brocchi, costruita per puntare alla promozione e rinforzata ulteriormente a gennaio, è migliorata di settimana in settimana sia sul piano del gioco che dei risultati ed è arrivata fino al secondo posto. Un andamento che, in caso di vittoria contro l’Empoli, potrebbe confermare lo status dei brianzoli come una delle principali candidate – se non la principale – alla vittoria del campionato. Nel 4-3-3 di Brocchi dovrebbe trovare spazio Diaw, attaccante autore già di 10 gol in stagione. L’ex Pordenone, arrivato nel mercato invernale, dovrebbe agire in avanti insieme a Mota Carvalho e Boateng, con D’Alessandro e Balotelli (altri due nuovi acquisti) inizialmente in panchina. Titolarità dal primo minuto invece per due ex, ovvero il centrale difensivo Bellusci e il centrocampista Frattesi.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Spiccare definitivamente il volo, avendo la meglio sull’avversario più importante della categoria. Questo è l’obiettivo dell’Empoli, attualmente al comando della classifica a quota 41 punti. Vincere contro il Monza avrebbe un doppio significato per la squadra di Dionisi: portare a 9 i punti di vantaggio sui brianzoli – da più parti considerati come i più forti del campionato cadetto – e soprattutto acquisire ulteriore consapevolezza riguardo alla propria forza. Una partita dunque cruciale, che il tecnico empolese dovrebbe affrontare con il classico 4-3-1-2. Rispetto al match vinto per 3-1 contro il Frosinone rientrano Parisi e Haas, titolari rispettivamente al posto di Terzic e Zurkowski. Confermato Sabelli nel ruolo di terzino destro, al posto dell’infortunato Fiamozzi. In avanti scalpita Matos, che potrebbe prendere il posto di uno tra Mancuso e La Mantia.