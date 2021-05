Serie B, Monza-Lecce: niente 'Coldplay', si pensa al campo. All'U-Power Stadium ci si gioca la serie A

Monza-Lecce è una gara che si prepara da sola. Sarà pure una frase fatta, ma se si nominano i Coldplay è giusto rimanere sul classico. L'orario e la giornata non devono ingannare, all'U-Power Stadium ci si gioca un bel pezzo di serie A. La sfida non sentenzierà nulla - niente verdetti al fischio finale -, ma ovviamente c'è grande attesa: il ko dei giallorossi col Cittadella e la vittoria a Salerno della squadra di Brocchi hanno dato un nuovo senso al match di oggi pomeriggio. I temi in agenda sono parecchi: Mario Balotelli incontrerà il suo ex allenatore ai tempi del Brescia, la coda di polemiche sul 'Lugano Gate' accompagna ancora la squadra biancorossa. Tre punti a disposizione, come la distanza tra i due club in classifica: in caso di vittoria brianzola sarà aggancio, con la Salernitana pronta a fare da terzo incomodo. In caso di vittoria salentina lo sprint promozione potrebbe assumere contorni ancor più delineati. Anche stavolta è il caso di utilizzare uno stereotipo, il pareggio non serve a nessuno.

COME ARRIVA IL MONZA - Lo ha ribadito lo stesso Brocchi in conferenza stampa, queste gare si preparano da sole. "La vittoria nella scorsa partita ci permette di avere ancora qualche possibilità di giocarci le nostre carte fino alla fine. Sicuramente affrontiamo una squadra con valori importanti. Forse per la prima volta i ragazzi non avranno bisogno di me per preparare questa sfida".

Le polemiche dopo quanto accaduto al Casinò di Lugano sono state parzialmente smorzate dalla vittoria in terra campana, ora bisogna pensare al campo: ritornano a disposizione gli otto giocatori coinvolti, non ci saranno soltanto Lamanna e Maric. Si va verso la conferma del 4-3-3 in attacco, bisognerà capire soltanto quali saranno gli interpreti: Balotelli può partire dal primo minuto, con D'Alessandro e Diaw sulle corsie esterne. Da capire se Brocchi vorrà giocarsi subito l'artiglieria pesante, ma salvo ribaltoni dell'ultimo minuto Boateng potrebbe iniziare dalla panchina.

COME ARRIVA IL LECCE - "A Monza ci saremo tutti, infortunati, squalificati, magazzinieri, fisioterapisti: si vince e si perde insieme. Una vigilia di riflessione ci aiuterà a trovare gli stimoli giusti. L’orgoglio ci darà la forza per andare oltre ogni difficoltà", queste le parole del presidente Sticchi Damiani dopo le dichiarazioni di mister Corini. "Ai giocatori ho fatto l’esempio di Coldplay e di come hanno superato le difficoltà. Suonavano negli scantinati, ricevevano tanti no, non avevano un manager giusto ma hanno continuato, trovando la situazione ottimale fino a diventare la band che conosciamo”.

Dopo due sconfitte nelle ultime tre gare il Lecce non vuole più perdere colpi lì davanti e vuole ritrovare la propria condizione ideale, anche perché dietro nessuno ha intenzione di fermarsi: assenti Monterisi, Maselli, Felici e Borbei (con la Primavera), lo squalificato Majer e gli infortunati Adjapong, Pettinari e Calderoni. Il modulo non si cambia, 4-3-1-2 per i giallorossi con Mancosu dietro Rodriguez e Coda. Stepinski scalpita, così come Henderson a centrocampo: da capire se l'ex Verona ed Empoli scenderà in campo al posto di Bjorkengren.