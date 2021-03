Serie B, Monza-Venezia: scontro ad alta quota, Balotelli torna dopo la sosta

Il momento decisivo si avvicina, ogni punto pesa come un macigno nell’ultima parte di stagione. Il Monza di Brocchi ospita il Venezia nella 30a giornata di serie B: quattro punti di differenza, ma l’obiettivo è praticamente lo stesso. Dopo il ko contro la Reggina i brianzoli si sono subito ripresi, ma è necessario trovare la giusta continuità per non far scappare via l’Empoli e per poter prendere margine proprio sulla zona playoff. I veneti sono chiamati a una gran prestazione dopo tre gare senza successi: la sconfitta contro il Lecce va cancellata il più velocemente possibile.

COME ARRIVA IL MONZA - L’incidente di percorso contro la Reggina deve essere immediatamente cancellato, la squadra di Brocchi deve dare continuità al successo ottenuto contro la Reggiana. Nelle ultime due gare interne sono arrivate ben due vittorie, dunque i biancorossi dovranno ripartire da questi dati positivi per cercare di dare un segnale forte in chiave promozione. Non sono stati convocati Lamanna, Barberis, Gytkjaer, Balotelli e Barillà, dunque le scelte saranno praticamente forzate: in attacco spazio a Dany mota e D’Alessandro con Boateng unico riferimento centrale. In cabina di regia ci sarà invece Scozzarella.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "Gli infortuni? Ammazzerebbero un toro, ma dobbiamo fare in modo che tutto ciò non ammazzi noi. Gli avversari li conosciamo ampiamente, è il momento in cui dobbiamo serrare i ranghi e di stringerci forte uno accanto all’altro per rimanere aggrappati al nostro obiettivo". Le parole di mister Zanetti evidenziano il momento davvero particolare che sta attraversando la compagine veneta, ma infortuni a parte bisogna fare punti. Aramu e Modolo sono in dubbio, le ultime ore saranno decisive per capire se i due riusciranno a scendere in campo. Gli ospiti, vista la situazione d’emergenza, potrebbero riconfermare il solito 4-3-1-2: da capire quali saranno gli interpreti.