Serie B, Pescara-Spal: duello tra Grassadonia e Marino per risalire la classifica

Fischio d’inizio alle 14.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

La Serie B chiude il tour de force di questa settimana, con le partite valide per la 27^ giornata. Tra queste figura Pescara-Spal: due squadre che stanno rendendo al di sotto delle iniziative di inizio stagione e che stanno lottando per obiettivi completamente diversi (gli abruzzesi per la salvezza, i ferraresi per i playoff). La partita si annuncia equilibrata, aperta a qualsiasi risultato e ricca di colpi di scena. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Adriatico di Pescara, dirige il match il Sig. Federico La Penna di Roma 1.

COME ARRIVA IL PESCARA – Dare continuità al successo contro il Cittadella, non rendendolo un exploit isolato e proseguendo la marcia verso la salvezza. Il tecnico Grassadonia arriva con questo spirito alla sfida contro la Spal, con l’obiettivo di confermare i miglioramenti visti nelle ultime settimane. Il suo è un Pescara da battaglia, che non ha timori reverenziali nei confronti di nessun avversario e che solo con questo atteggiamento può ambire a rimanere in Serie B. Per la sfida contro i biancoazzurri di Marino, il mister recupera Sorensen e Ceter ma perde Balzano. L’esterno destro dovrebbe essere sostituito da Bellanova, in un 3-5-2 senza troppe novità rispetto allo schieramento visto contro il Cittadella. Il trio difensivo potrebbe rivedere Sorensen tra i titolari, mentre in avanti Ceter scalpita per prendere il posto di uno tra Giannetti e Odgaard.

COME ARRIVA LA SPAL – Ripartire dalla prestazione fornita contro la Salernitana, cercando di uscire quanto prima dalla crisi. Non è certo un momento facile per la Spal, che ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 5 partite e che è finita ai margini della zona playoff. Gli estensi però hanno mostrato dei passi in avanti a Salerno, segnale evidente che c’è voglia da parte della squadra di riprendersi posizioni di classifica più consone alle sue qualità. Sarebbe di vitale importanza una vittoria contro il Pescara, avversario che il tecnico Marino dovrà affrontare senza gli infortunati Berisha, Viviani e Floccari. Tornano a disposizione invece Missiroli e Strefezza, entrambi con possibilità di giocare dall’inizio. Potrebbero infatti sostituire rispettivamente Segre in mezzo al campo e Sernicola sulla destra, in un 3-5-2 dove l’altra novità è rappresentata dalla presenza tra i pali di Gomis (al posto dell’infortunato Berisha).