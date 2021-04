Serie B, Pescara-Virtus Entella - Abruzzesi per la salvezza, liguri all'ultima chance

La Serie B è ferma (si riprende sabato 1 maggio) e si giocano i recuperi delle gare non disputate per via dei focolai da Covid-19. Il Pescara di Grassadonia ospita la Virtus Entella di Volpe (promosso tecnico dopo l'esonero di Vivarini) in un match delicato per la zona salvezza. Calcio d'inizio fissato per le ore 14.00. Diversi i precedenti tra le due squadre. Analizzando gli ultimi 5 incroci, dal 2017 ad oggi 3 pareggi e 2 vittorie per Entella, l'ultima nel match di andata finito per 3-0. L'arbitro sarà Amabile della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL PESCARA - I biancazzurri giocano la prima di cinque gare da disputare nei prossimi 14 giorni, decisivi per salvare la stagione. Grassadonia ha alcuni dubbi di formazione: in difesa spazio a Guth con Scognamiglio, in mediana Dessena dovrebbe stringere i denti e giocare con Valdifiori in mezzo. In attacco tridente formato da Capone, Odgaard e Galano. Il Pescara ha vinto l’ultimo match interno di campionato contro il Pisa; quella abruzzese è, con Frosinone e Cosenza, una delle sole tre squadre a non aver mai strappato la posta piena per due match casalinghi consecutivi nel torneo in corso.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I liguri sono in difficoltà e con il cambio di tecnico si pensa a dare una nuova scossa alla squadra. Nel 4-3-1-2 previsto spazio a Schenetti alel spalle di Brunori e Morosini. L’Entella non va a bersaglio da quattro trasferte di Serie B; i liguri sono rimasti senza gol per cinque partite esterne di fila nel torneo cadetto soltanto una volta: tra aprile e maggio 2018. L’Entella non ha mai vinto sul campo del Pescara in Serie B: due sconfitte, due pareggi e nessuna clean sheet nel parziale (2.3 gol subiti di media a partita).