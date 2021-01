Serie B, Pisa-Reggiana: Mastinu in panchina, probabile esordio per Karim Laribi

Prima giornata di ritorno, la Serie B torna in campo questo pomeriggio all'Arena Garibaldi con la sfida che vede di fronte il Pisa e la Reggiana. Una realtà che prova ad affermarsi, l'altra che punta alla salvezza dopo la splendida promozione della scorsa stagione. Il Pisa ha interrotto la sua striscia positiva con la sconfitta in casa dell'Entella arrivata dopo il successo con il Brescia, la formazione di Luca D'Angelo mette nel mirino i tre punti per portarsi a meno tre dalla zona playoff allontanandosi dalla parte bassa della graduatoria. Di contro una Reggiana che si è tolta di dosso il peso di non vincere, gli uomini di Alvini hanno conquistato il successo a più di un mese dall'ultima volta ed un mese di dicembre da incubo. I nuovi acquisti come Ardemagni e Laribi hanno dato un iniezione di esperienza per la categoria, quella che forse è un po' mancata nella prima parte di stagione. L'ultima vittoria per il Pisa contro la Reggiana risale al 2012, era Serie C ed i toscani si imposero con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Favasuli e Perez.

COME ARRIVA IL PISA - Qualche defezione per D'Angelo ma Marconi dovrebbe partire dall'inizio in attacco per i toscani, l'ex Lecce dovrebbe essere affiancato in avanti da Luca Vido con Palombi inizialmente in panchina. Insieme a quest'ultimo anche i nuovi acquisti Mastinu e Marsura. Alle spalle delle punte ci sarà Soddimo mentre è assente Sibilli come lo squalificato Benedetti. Probabile utilizzo di Pisano in difesa che dovrebbe vincere il ballottaggio con Birindelli.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Ha più di un problema, soprattutto a metà campo, il tecnico Massimiliano Alvini. Oltre a Fausto Rossi non ci sarà nemmeno Ivan Varone per squalifica, si fa sempre più largo l'ipotesi di una maglia da titolare per il nuovo arrivo Karim Laribi in mezzo al campo anche se non è da escludere l'utilizzo di Espeche davanti alla difesa. In attacco c'è Ardemagni al fianco di Mazzocchi. Difesa a quattro formata da Libutti, Ajeti, Rozzio e Gyamfi.